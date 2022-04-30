Москва, 30 апреля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Россия собрала для жителей Донбасса и Украины ещё более 32 тыс. тонн гумпомощи. Об этом 30 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

«На пунктах сбора (в России) подготовлено более 23 тыс. тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты», — сказал он.

Мизинцев добавил, что Россия, начиная со 2 марта, уже доставила на Украину 16 805,9 тонны гумпомощи.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие ВС РФ доставили 60 т гумпомощи в Изюм Харьковской области.