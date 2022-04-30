Москва, 30 апреля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Казачий отряд «Дон», принимающий участие в специальной военной операции России на Украине, ликвидировал одну из групп украинских нацистов. Об этом сообщает Союз казаков-воинов России и зарубежья 30 апреля.

skwrz.ru Казачий отряд «Дон» прибыл в Донбасс

Добровольцы из числа казаков, отправившиеся в Донбасс, в результате ожесточённого боя уничтожили группу бандеровцев вместе с их военной техникой. Казачьи подразделения продолжают выполнять боевые задачи.

ИА REGNUM сообщало, что добровольческий казачий отряд «Дон» имени Архистратига Михаила отправился в район проведения специальной военной операции в начале апреля. У казаков-добровольцев есть опыт ведения боевых действий в локальных конфликтах.