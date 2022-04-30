Москва, 30 апреля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Более 16 800 тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину. Об этом 30 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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«Российской Федерацией на Украину (начиная с 2 марта) уже доставлены 16 805,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего проведена 941 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки — восемь гуманитарных акций в ДНР и Запорожской области.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили, что два пункта управления вооружённых сил Украины уничтожены ударом авиации Воздушно-космических сил России.