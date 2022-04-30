30 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о намерении Германии поддержать эмбарго на поставки урана из России.

Тимур Кондратьев, , 22:29 — REGNUM Информация, согласно которой Германия выступила с поддержкой инициативы ввести эмбарго на поставки урана из России, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нефть — эмбарго. Уран — эмбарго. Евросоюз под железным занавесом. Какое будущее у этой Европы?» — задаётся вопросом Иван Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что эта статья больше похожа на попытку напугать российское руководство, которое может упустить значительный объём средств, поступаемых в бюджет, за счёт поставок ядерного топлива в ЕС. Граждане уверены, что такими угрозами Россию не напугать, а вот получить жёсткий ответ от Москвы — вполне вероятно.

«Всполошились! Если уж Путин пообещал небывалый ответ на вмешательство, то спрашивать не будет. Доставит уран по назначению, невзирая на ваши запреты! Наивные. Да российский уран давно на вас наведён уже», — обращается Юрий З.

«Какие-то запреты сплошные пошли, да не внятные. Ну не хотите покупать — не покупайте. На кой-чёрт об этом на весь мир трубить? Или вы хотите покупать, но специально делаете вид, что не хотите? Блефуете, господа’с?» — интересуется Валерий Г.

Некоторые комментаторы уверены, что Германия блефует, ведь она тоже долгое время воротила нос от российского газа, но тем не менее продолжает его закупать в России.

Кассиус Марселлас Кулидж. Смелый блеф. 1903

«Тем временем Германия продолжает покупать у нас газ за рубли на наших условиях. Какая же всё-таки принципиальная у европейцев политика», — подметила Галя М.

Часть людей полагает, что в ответ на такой агрессивный выпад руководства ФРГ Россия может запретить складировать отработанное ядерное топливо из Европы на своей территории.

«Пускай тогда ядерные отходы, которые Европа привезла нам на захоронение, отправляются к ним обратно», — призывает Альгирдас Г.

«Я так понимаю, они, отказавшись от российского урана, откажутся и от его переработки после использования, а также от складирования на территории РФ? Да и АЭС, построенные по советским проектам, не могут работать на стержнях других производителей. Так что придётся немцам, очевидно, топиться углём. Партии Зелёных это ой как не понравится», — предупреждает Равшан Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что желание Европы угробить своё благополучие ради того, чтобы попытаться ухудшить положение России, вызывает беспокойство за психическое состояние европейских политиков.

«А ещё Германия может нагадить России, запретив немцам жрать кондитерские изделия из российских продуктов и употреблять российское растительное масло. Потому что Россия — крупнейший импортер зерновых и растительного масла в ЕС. Немцам это не понравится, но кого это волнует. И моются пусть поменьше, включая причиндалы. Ведь частое мытье — на руку России», — издевается Александр О.

Нашлись и те, кто отмечают, что санкционное давление и постоянные угрозы — отличное топливо для российского народа, который сумет обрести самостоятельность и независимость для будущих достижений.

«Ровно сто лет назад наша страна была в такой же ситуации. А в космос тем не менее полетели всё-таки первыми. Так что пускай они пыль в глаза не бросают. Не им нам угрожать, а нам им, но мы пока их жалеем», — отметил Сергей Г.

Напомним, 30 апреля портал Politico опубликовал материал со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе, согласно которому Германия выступила с поддержкой инициативы ввести эмбарго на поставки урана из России.