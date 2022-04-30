Москва, , 22:01 — REGNUM Украинские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в городе Орехов Запорожской области. Об этом 30 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Киев использует произошедшее для обвинения российской армии.

Мизинцев рассказал, что согласно источник объективной информации 29 апреля в Пологовском районе города Орехова была проведена эвакуация мирных жителей. После этого подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по дому, расположенному в Безымянном проезде. Генерал отметил, что «сфабрикованный факт уже используется для дискредитации российских Вооруженных Сил».

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», — сказал Мизинцев.