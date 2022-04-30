Ростов-на-Дону, , 22:01 — REGNUM Определён подрядчик, который займётся реконструкцией улицы Вавилова в Ростове-на-Дону. Компания из Краснодара стала единственным участников торгов, следует из данных, размещённых на сайте госзакупок.

Дорожные работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масштабными дорожными работами стоимостью 4,3 млрд рублей займётся ООО «Полюс», зарегистрированное в 2015 году. Государственный контракт в другом регионе компания получила впервые.

Начать работы, согласно техническому заданию, планируется в ноябре 2023 года, завершить — в декабре 2025 года.

ИА REGNUM сообщало, что первый конкурс был признан несостоявшимся, так как на аукцион не было подано ни одной заявки. Торги были объявлены повторно.

Реконструкция улицы Вавилова ранее была оценена почти в 5,8 млрд рублей. В 2021 году власти заявляли, что улицу Вавилова расширят до четырёх полос до конца 2024 года.

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