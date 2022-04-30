Донецк, , 22:10 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин выразил благодарность России за меры поддержки по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны и волонтёрам в Донбассе. Соответствующее сообщение он опубликовал 30 апреля в Telegram-канале.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

«У нас одни на всех ветераны Великой Отечественной войны, как и одна на всех победа», — написал Пушилин.

Глава ДНР отметил и помощь волонтёров. По его словам, жители Мариуполя и Волновахи не выжили бы без тысячи добровольных помощников.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о работе волонтёров в Донбассе. Состав добровольцев поручено сформировать Ассоциации волонтёрских центров.

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