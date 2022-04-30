Москва, , 21:54 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), более 18 тыс. человек. Об этом 30 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов ДНР и ЛНР, Украины на территорию РФ эвакуированы 18 849 человек, из них — 2 359 детей», — сказал он.

По его словам, всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 1 062 692 человека, из которых 192 688 детей.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что украинский штурмовик Су-25 сбит в районе населенного пункта Червоный Яр в Херсонской области.