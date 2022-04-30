Курган, 30 апреля, 2022, 21:52 — ИА Регнум. В Курганской области сотрудники подразделений по вопросам миграции регионального УМВД готовы в кратчайшие сроки восстановить утраченные паспорта гражданам, пострадавшим от природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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С 30 апреля и в течение всех праздничных майских дней полицейские Курганской области будут принимать документы у погорельцев для восстановления паспортов. При обращении необходимо иметь при себе фотографии установленного образца. Государственная пошлина с граждан, утративших документы в результате ЧС, не взимается. В день обращения в миграционную службу гражданин получит временное удостоверение личности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пострадавшим от пожаров в Курганской области выплатят за уничтоженные огнём дома по 100 либо 300 тысяч рублей.