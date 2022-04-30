Лондон, 30 апреля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Западные компании переживают «болезненный выход» из российских проектов, пишет Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

Обозреватели издания Эндрю Джек и Стивен Морис сообщили о больших убытках, которые терпят компании. В качестве примера они назвали французский банк, который продал бизнес в Москве, потеряв при этом 3,1 млрд евро. Журналисты отметили, что сделка ошеломила конкурентов, показав проблемы, с которыми столкнулись западные предприниматели.

Предприятия различных отраслей осознали, что на рынке не так много желающих купить их бизнес в России, поэтому уход из страны обойдётся им дорого. Другой волнующей темой стали перспективы возвращения в страну в дальнейшем, сейчас они выглядят туманно.