Санкт-Петербург, , 21:46 — REGNUM 26-летний нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Иван Сергеев с оценкой 8.36 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги «Зенит» — «Локомотив».

Игрок команды Зенит Иван Сергеев радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

За проведенное на поле время Иван Сергеев отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и выиграл два верховых единоборства. Точность передач нападающего составила 67%.

В текущем сезоне Иван Сергеев принял участие в одиннадцати матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.