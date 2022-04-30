Санкт-Петербург, , 21:43 — REGNUM 30 апреля санкт-петербургский «Зенит» в матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал волевую победу над московским «Локомотивом» со счетом 3:1.

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Иван Сергеев (27’ Юри Алберто), Малком (42’ Клаудиньо) и Андрей Мостовой (77’ Иван Сергеев). Единственный гол «железнодорожников» на 4-й минуте встречи забил французский фланговый нападающий Гирано Керк.

Составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Чистяков, Алип (Круговой, 46’), Кузяев (Ерохин, 87’), Барриос, Вендел (Оздоев, 82’), Малком (Дзюба, 82’), Клаудиньо, Алберто (Мостовой, 72’), Сергеев.

«Локомотив»: Гильерме, Едвай, Мампаси, Ненахов, Рыбус, Баринов (Бабкин, 60’), Керк, Жемалетиднов (Бека Бека, 82’), Изидор (Камано, 73’), Карпукас (Мамардашвили, 81’), Петров (Миранчук, 72’).

«Зенит», одержав восемнадцатую победу в сезоне и набрав 61 очко, укрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41-м очком остался на шестой строчке.