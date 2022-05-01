Василий Иванов, 1 мая 2022, 00:09 — REGNUM В Москве прошел мотопарад по случаю открытия мотосезона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мотоколонна готовится к старту
Мотоколонна готовится к старту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники пожарно-спасательной службы во главе мотоколонны
Сотрудники пожарно-спасательной службы во главе мотоколонны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Старт
Старт
Василий Иванов © ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Открытие мотосезона в Москве
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мотопарад на проспекте Академика Сахарова
Мотопарад на проспекте Академика Сахарова
Василий Иванов (c) ИА REGNUM
Мотоколонна начала свое движение
Мотоколонна начала свое движение
Василий Иванов (c) ИА REGNUM

Площадь Академика Сахарова стала сборным пунктом для всех любителей мотоспорта в Москве. Отсюда колонна отправилась парадным проездом по городу на Ходынское поле.

Стоянка участников Московского мотофестиваля
Стоянка участников Московского мотофестиваля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники пожарно-спасательной службы Москвы отрабатывают спасение пострадавшего в дтп водителя
Сотрудники пожарно-спасательной службы Москвы отрабатывают спасение пострадавшего в дтп водителя
Василий Иванов © ИА REGNUM

Здесь на площадке Московского Мотофестиваля прошли байк-шоу, участие в которых приняли сотрудники департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы, а также оперативная пилотажная группа «КАСКАД», сформированная из сотрудников МВД.

Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM

Для гостей были организованы пункты питания и музыкальное сопровождение, собранное из рок-классики.

Детские гонки на Московском мотофестивале
Детские гонки на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Выставка мотоциклов на Московском мотофестивале
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка мотоциклов на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка техники на Московском мотофестивале
Выставка техники на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка техники на Московском мотофестивале
Выставка техники на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники пожарно-спасательной службы Москвы отрабатывают спасение пострадавшего в дтп водителя
Сотрудники пожарно-спасательной службы Москвы отрабатывают спасение пострадавшего в дтп водителя
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд детского Авиационно-космического салона имени И. П. Волка
Стенд детского Авиационно-космического салона имени И. П. Волка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM