Василий Иванов,
1 мая 2022, 00:09 — REGNUM В Москве прошел мотопарад по случаю открытия мотосезона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Мотоколонна готовится к старту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники пожарно-спасательной службы во главе мотоколонны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Старт
Василий Иванов © ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Открытие мотосезона в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мотопарад на проспекте Академика Сахарова
Василий Иванов (c) ИА REGNUM
Мотоколонна начала свое движение
Василий Иванов (c) ИА REGNUM
Площадь Академика Сахарова стала сборным пунктом для всех любителей мотоспорта в Москве. Отсюда колонна отправилась парадным проездом по городу на Ходынское поле.
Стоянка участников Московского мотофестиваля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники пожарно-спасательной службы Москвы отрабатывают спасение пострадавшего в дтп водителя
Василий Иванов © ИА REGNUM
Здесь на площадке Московского Мотофестиваля прошли байк-шоу, участие в которых приняли сотрудники департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы, а также оперативная пилотажная группа «КАСКАД», сформированная из сотрудников МВД.
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Для гостей были организованы пункты питания и музыкальное сопровождение, собранное из рок-классики.
Детские гонки на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка мотоциклов на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка техники на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка техники на Московском мотофестивале
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники пожарно-спасательной службы Москвы отрабатывают спасение пострадавшего в дтп водителя
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд детского Авиационно-космического салона имени И. П. Волка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Московский мотофестиваль
Василий Иванов © ИА REGNUM