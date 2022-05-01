1 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 00:09 — REGNUM В Москве прошел мотопарад по случаю открытия мотосезона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мотоколонна готовится к старту Василий Иванов © ИА REGNUM

Открытие мотосезона в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудники пожарно-спасательной службы во главе мотоколонны Василий Иванов © ИА REGNUM

Старт Василий Иванов © ИА REGNUM

Открытие мотосезона в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Открытие мотосезона в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Открытие мотосезона в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Открытие мотосезона в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Мотопарад на проспекте Академика Сахарова Василий Иванов (c) ИА REGNUM

Мотоколонна начала свое движение Василий Иванов (c) ИА REGNUM

Площадь Академика Сахарова стала сборным пунктом для всех любителей мотоспорта в Москве. Отсюда колонна отправилась парадным проездом по городу на Ходынское поле.

Стоянка участников Московского мотофестиваля Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский мотофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский мотофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский мотофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский мотофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский мотофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский мотофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудники пожарно-спасательной службы Москвы отрабатывают спасение пострадавшего в дтп водителя Василий Иванов © ИА REGNUM

Здесь на площадке Московского Мотофестиваля прошли байк-шоу, участие в которых приняли сотрудники департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы, а также оперативная пилотажная группа «КАСКАД», сформированная из сотрудников МВД.

Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале Василий Иванов © ИА REGNUM

Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале Василий Иванов © ИА REGNUM Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале Василий Иванов © ИА REGNUM

Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале Василий Иванов © ИА REGNUM

Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале Василий Иванов © ИА REGNUM

Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале Василий Иванов © ИА REGNUM

Оперативная пилотажная группа КАСКАД на Московском мотофестивале Василий Иванов © ИА REGNUM

Для гостей были организованы пункты питания и музыкальное сопровождение, собранное из рок-классики.

Детские гонки на Московском мотофестивале Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский мотофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM Выставка мотоциклов на Московском мотофестивале Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский мотофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка техники на Московском мотофестивале Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка техники на Московском мотофестивале Василий Иванов © ИА REGNUM

Московский мотофестиваль Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудники пожарно-спасательной службы Москвы отрабатывают спасение пострадавшего в дтп водителя Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд детского Авиационно-космического салона имени И. П. Волка Василий Иванов © ИА REGNUM