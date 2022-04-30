Пекин, , 21:35 — REGNUM Стратегия США может привести к масштабному конфликту между двумя странами. Об этом 30 апреля сообщает Global Times.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Авторы материала считают, что вина за усиления рисков исходит к стратегии США по «ослаблению России» и отсутствию представления о возможности мирного сосуществования на Земле. В целом это делает Соединённые Штаты главной угрозой на планете, пишет китайское СМИ.

В качестве примера они привели последнюю инициативу американцев по привлечению специалистов технических специальностей из России.

«Попытками подорвать мощь страны силой или переманить ее лучших ученых, Соединенные Штаты провоцируют острую конфронтацию между ведущими государствами», — отметили авторы статьи.