Валенсия, Испания, 30 апреля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. 30 апреля «Валенсия» в матче 34-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграла вничью с «Леванте». Встреча, проходившая в Валенсии на стадионе «Месталья», завершилась со счетом 1:1.

valenciacf.com ФК «Валенсия»

Первый мяч на 27-й минуте встречи забил испанский нападающий Хуго Дуро после передачи Хосе Луиса Гайя. На 82-й минуте защитник сборной Коста-Рики по футболу Оскар Дуарте восстановил равновесие в счете — 1:1.

Составы команд:

«Валенсия»: Мамардашвили, Коррейя (Фулькье, 74’), Паулиста, Диакаби, Гайя, Альдерете, Гильямон (Алькальде, 46’), Рачич, Солер (Муса, 90’), Гедеш (Гомес, 74’), Дуро (Хиль, 90’).

«Леванте»: Карденас, Сон (Сараччи, 57’), Робер, Дуарте, Везу (Мелеро, 63’), Мирамон (Пубил, 80’), Радоя (Барди, 46’), Пепелу, Кампанья (Сольдадо, 63’), Моралес, Гомес.

«Валенсия», набрав 43 очка, укрепилась на десятой позиции в турнирной таблице Примеры. «Леванте» с 26-ю очками остался на последнем месте в зоне вылета.