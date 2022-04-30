Рим, , 21:30 — REGNUM Если Италия, как предполагается, действительно отправит на Украину партию самоходных артиллерийских установок Pzh 2000, это приведет к серьезным проблемам для армии страны, сказано в публикации Il Fatto Quotidiano 30 апреля.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Фактически Риму придется свернуть обучающие программы, потому что без этих гаубиц обучать будет не на чем, отметили авторы.

Представители большинства политических партий и основных СМИ Италии с 24 февраля 2022 года соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.