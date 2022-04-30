Рим, 30 апреля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Если Италия, как предполагается, действительно отправит на Украину партию самоходных артиллерийских установок Pzh 2000, это приведет к серьезным проблемам для армии страны, сказано в публикации Il Fatto Quotidiano 30 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Фактически Риму придется свернуть обучающие программы, потому что без этих гаубиц обучать будет не на чем, отметили авторы.

Представители большинства политических партийи основных СМИИталиис 24 февраля 2022 годасоревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.