Нью-Дели, 30 апреля 2022, 21:28 — REGNUM В Индии рекомендовали использовать российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы. Об этом сообщает издание ANI.
По информации СМИ, Национальная техническая консультативная группа по иммунизации (NTAGI) рекомендовала использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы.
Марте 2022 года индийская фармкомпания Hetero Biopharma получила разрешение на производство и продажу однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Ранее в Индии выдали разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник Лайт».