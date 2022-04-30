Курган, 30 апреля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. В Курган летит самолёт-амфибия Бе-200 ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Курганской области.

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Дополнительные силы авиации МЧС запрошены в целях тушения природных пожаров на период продолжительных майских праздников.

По данным МЧС России по Курганской области только за сутки на 30 апреля на возгорание мусора и ландшафтных пожаров огнеборцы привлекались 40 раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области объявлен режим ЧС в связи с многочисленными пожарами в регионе.