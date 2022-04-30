Рим, 30 апреля, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Итальянское популистское «Движение 5 звезд» (34% мест в парламенте, входит в правящую коалицию) по-прежнему категорически против поставок на Украину тяжелого наступательного вооружения, заявил 30 апреля лидер партии экс-премьер страны Джузеппе Конте.

World Economic Forum Марио Драги

Премьер-министр страны Марио Драги должен объяснить депутатам парламента, какую конкретно цель он преследует в украинском вопросе — «помочь Украине обороняться или свергать Путина, рискуя вывести противостояние на планетарный уровень».

Представители большинства политических партийи основных СМИИталиис 24 февраля 2022 годасоревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.