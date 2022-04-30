Бильбао, Испания, , 21:19 — REGNUM Сегодня, 30 апреля, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» футбольный клуб «Атлетик» в матче 34-го тура испанской Примеры 2021/22 примет мадридское «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Антуан Гризманн Atleticodemadrid.com

Стартовые составы команд:

«Атлетик»: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Оскар де Маркос, Микель Весга, Икер Муньяин, Дани Гарсия, Нико Уильямс, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия.1

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Мария Хименес, Ренан Лоди, Маркос Льоренте, Марио Эрмосо Кансеко, Рейнилду Мандава, Жоффрей Кондогбья, Эктор Эррера, Янник Феррейра Карраско, Антуан Гризманн, Луис Суарес.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистенты главного судьи — Пау Сербиан и Рубен Поррас Рико.

После 33-х сыгранных матчей «Атлетико», одержав восемнадцать побед и набрав 61 очко, занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» с 48-ю очками располагается четырьмя строчками ниже.

В текущем сезоне 31-летний нападающий «матрасников» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн принял участие в 21-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.