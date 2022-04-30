Луганск, , 21:19 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Ирмино в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 30 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20.25 с направления населенный пункт Горское по населенному пункту Ирмино с применением РСЗО БМ-21 (40 снарядов)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР.