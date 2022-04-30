Нью-Дели, , 21:18 — REGNUM В Индии установлен в проектное положение корпус ядерного реактора на энергоблоке атомной электростанции «Куданкулам». Об этом сообщили 30 апреля в корпорации Росатом.

В корпорации рассказали, что монтаж корпуса реактора общим весом 327 тонн «является ключевым событием в рамках сооружения третьего энергоблока второй очереди АЭС «Куданкулам», открывающим дальнейший фронт работ по монтажу оборудования реакторной установки и позволяющим ускорить ход строительства».

Отмечается, что впервые индийский заказчик провёл монтаж методом Open Top, что позволило сократить сроки реализации проекта благодаря оптимизации монтажных операций.