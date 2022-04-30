Ростов-на-Дону, 30 апреля, 2022, 21:07 — ИА Регнум. На месте закрытых год назад аксайских рынков, расположенных на выезде из Ростова-на-Дону, появятся жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Очевидно, что крупнейший на юге России рынок «Атлант» не возобновит свою работу.

Иван Шилов ИА REGNUM Снос ларьков в Москве

«Думаю, что в последующем эта территория пойдёт под комплексное развитие. По примеру старого аэропорта Ростова. После запуска этого проекта сразу начнут смотреть на Аксайский район. Это не означает строительство только жилья. Там могут появиться парк, больница, спортивные объекты и прочая социальная инфраструктура. Территория очень перспективная, так как прилегает к ростовскому транспортному кольцу. В перспективе она может стать и частью Ростова, но под новые рынки эту землю не отдадут точно», — цитирует собеседника портал donnews.ru.

По словам собеседника, не исключено, что часть земель будет присоединена к областному центру для развития Ростовской агломерации.

В апреле 2022 года Аксайский районный суд признал муниципалитет собственником земельных участков, на которых более 20 лет велась торговля. Большинство торговых павильонов уже разобраны.

ИА REGNUM сообщало, что рынок «Атлант», расположенный на выезде из Ростова-на-Дону, был закрыт в апреле 2021 года. Земельные участки, принадлежащие Аксайскому району, были незаконно переданы в частные руки. Закрытие крупнейшего рынка стало началом массовых задержаний. Так, на Ставрополье был задержан многолетний глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. Затем под стражу взяли ещё нескольких фигурантов дела о земельных махинациях, мошенничестве и отмывании денег, длившихся на протяжении 20 лет.