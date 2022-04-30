Тюмень, 30 апреля, 2022, 21:07 — ИА Регнум. В тюменском посёлке Винзили 30 апреля были задержаны подростки за рулём автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Publicdomainpictures.net За рулём

Нарядом полка дорожно-патрульной службы были остановлен ВАЗ2106 под управлением 17-летнего водителя без прав и ВАЗ2107 под управлением 15-летнего подростка, не имеющих водительского удостоверения.

На место были вызваны мать и отец несовершеннолетних водителей. Автомобили эвакуированы на спецстоянку. Информация о нарушителях направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия административных мер воздействия к родителям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подростки без прав за рулём автомобилей на трассах стали неодолимой проблемой в Тюменской области. С начала 2022 года к середине апреля были задержали 37 несовершеннолетних тюменцев за рулём.