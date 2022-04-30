Милан, Италия, 30 апреля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Правоконсервативная оппозиционная партия «Братья Италии» 30 апреля на съезде в Милане представила предвыборную программу.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони

Большинство ее пунктов касаются социальной сферы, в частности, партия Джорджи Мелони обещает установить минимальную пенсию в 1000 евро. Сейчас около 6 миллионов пенсионеров (10% населения страны) получают меньше.

Национальные парламентские выборы в Италии должны состояться весной 2023 года.