Донецк, 30 апреля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. В результате обстрела Еленовки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница. Об этом 30 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Еленовке, по ул. Фрунзе, ранена женщина, — говорится в сообщении. — В настоящее время ей оказывается медицинская помощь».

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что представители ВСУ обстреляли населенные пункты Докучаевск и Еленовка в ДНР.