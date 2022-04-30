Берлин, , 20:59 — REGNUM В Германии началась процедура утверждения плана прокладки нового трубопровода, необходимого для обслуживания будущего терминала СПГ. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, трубу планируют подключить к терминалу СПГ в Вильгельмсхафене. С её помощью будет проходить транспортировка импортированного сжиженного газа после его преобразования в газовое состояние.

Газопровод будет подземным, его протяжённость составит 26 километров. Его строительство будет вести компания Open Grid Europe.