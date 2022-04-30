Лондон, , 20:58 — REGNUM Завтра, 1 мая, лондонский «Тоттенхэм» в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Лестером». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и начнется в 16:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом.

В последний раз «Лестер Сити» и «Тоттенхэм» играли между собой 19 января 2022 года в матче семнадцатого тура чемпионата Англии. Тот матч завершился волевой победой «шпор» со счетом 3:2, а забитыми мячами отметились Патсон Дака (24’), Харри Кейн (38’ Харри Уинкс), Джеймс Мэддисон (76’ Харви Барнс) и Стивен Бергвейн (90+5’ Мэтт Доэрти, 90+7’ Харри Кейн).

После 33-х сыгранных матчей «Тоттенхэм» с восемнадцатью победами и 58-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер Сити», набрав 42 очка, располагается шестью позициями ниже.