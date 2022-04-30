Оренбургская область, 30 апреля, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Самарские таможенники предотвратили контрабанду бурых медвежат. Животных пытались вывезти из России в Узбекистан, сообщили 30 апреля в пресс-службе Самарской таможни.

12019 Медвежонок

Четырех медвежат обнаружили в клетках в салоне автомобиля. Подозрительное транспортное средство было остановлено в районе села Сагарчин Оренбургской области.

У водителя отсутствовали разрешения Росприроднадзора РФ на вывоз с территории России зверей. По документам медвежата были подарены сызранским предпринимателем гражданину Узбекистана. Водитель сообщил, что их везли из сызранского зоопарка в узбекистанский цирк. По факту произошедшего проводится проверка.