Москва, , 20:51 — REGNUM Завтра, 1 мая, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с московским ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК ЦСКА

В последний раз «Ахмат» и ЦСКА играли между собой 21 августа в матче пятого тура чемпионата России. Тот матч завершился уверенной победой «красно-синих» со счетом 2:0 благодаря голам Владислава Яковлева (71’ Федор Чалов) и Чидера Эджуке (75’).

На данный момент ЦСКА с четырнадцатью победами и 47-ю набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги. «Ахмат», набрав 32 очка, располагается пятью позициями ниже.