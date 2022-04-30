Элиста, , 20:50 — REGNUM Конкурс чтения стихов народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова предварил флешмоб #ZаПравду. Акция была посвящена противодействию фейкам, информационным атакам на Россию и защите исторической достоверности. Об этом 30 апреля написал в своём телеграм-канале глава республики Бату Хасиков.

Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мудрость и стойкость духа Давида Никитича напоминает нам, что в непростое время важно не отрекаться от правды. Нужно знать правду и защищать её», — отметил Хасиков.

Руководитель региона особо подчеркнул, что молодёжь чтит память Давида Кугультинова и его заветы.

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