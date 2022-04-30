Бирмингем, Великобритания, , 20:46 — REGNUM 30 апреля футбольный клуб «Норвич Сити» в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Астон Виллы» из Бирмингема. Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Первый мяч на 41-й минуте встречи забил форвард сборной Англии Олли Уоткинс после передачи Дэнни Ингза — 1:0. В компенсированное время Дэнни Ингз удвоил преимущество хозяев в счете — 2:0. Голевую передачу записали на Эмилиано Буэндиа.

Составы команд:

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Тайрон Мингс, Калум Чемберс, Люка Динь, Джон Макгинн, Филиппе Коутиньо (Эмилиано Буэндиа, 76’), Леон Бэйли (Дэнни Ингз, 40’), Джейкоб Рэмзи, Тим Ирогбунам (Дуглас Луис, 73’), Олли Уоткинс.

«Норвич Сити»: Тим Крул, Макс Эронз, Сэм Байрэм, Грант Хэнли, Брэндон Уильямс, Билли Гилмор, Кирал Довелл, Матиас Норманн, Милот Рашица (Джонатан Роуэлл, 78’), Пьерр Лис-Мелу (Джош Сарджент, 67’), Теэму Пукки.

«Астон Вилла», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 40 очков, обошла «Саутгемптон» и «Брентфорд» и поднялась на тринадцатую позицию. «Норвич Сити» с 21-м очком остался на последней строчке в зоне вылета и покинет АПЛ по итогам сезона.