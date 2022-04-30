Краснодар, , 20:43 — REGNUM Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин отметил хорошую игру своих подопечных во втором тайме с «Краснодаром». Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции 30 апреля.

Валерий Карпин Fc-rostov.ru

«В первой тайме мы вышли просто поиграть в футбол, а во втором — побеждать. <…> Это футбол. «Краснодар» выручали полевые игроки, которые выбивали мяч из пустых ворот», — подвёл черту Карпин.

ИА REGNUM сообщало, что 30 апреля «Ростов» в матче 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги 2021/22 проиграл «Краснодару» со счётом 1:2. Все три гола были забиты в начале первого тайма.