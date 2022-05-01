Белград, , 01:25 — REGNUM Сербии не на что надеется, когда речь идет о Косово и Метохии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 30 апреля, выступая перед журналистами после военных учений сербской армии «Щит-2022».

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

"Нам не надо ожидать ничего хорошего. Многие планируют отыграться за ситуацию на Украине с помощью Косово. Нечего ожидать хорошего и от переговоров по Косово и Метохии, так как мы на самом деле не ведем переговоры. Раньше у нас (у Белграда и Приштины — ИА REGNUM) был диалог, а теперь с Курти (премьер-министр Косово Альбин Курти — ИА REGNUM) его нет», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Вучич высказал опасение, что в Косово «все идет к тому, что сербы были оттуда изгнаны, и чтобы Сербия признала независимость Косово».

«Я большой скептик по этому вопросу», — отметил лидер Сербии.

Вучич добавил, что он будет принимать решения в соответствии с интересами Сербии и сербских граждан.

Напомним, что ранее ряд сербских СМИ усмотрел в заявлении президента Владимира Путина о том, что Запад из-за Косово создал прецедент в международных отношениях, намерение России признать независимость Косово и обосновать таким образом признание ДНР и ЛНР.