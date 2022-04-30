Ханты-Мансийск, , 20:38 — REGNUM В Югре с 1 мая стартует акция в защиту животных «Ласковый май». Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Бездомные животные Павел Ищенко

Акция заключается в уроках добра к бездомным животным, мастер-классах по уходу за четвероногими, благотворительных мероприятиях. В ней будут задействованы зоозащитники, волонтёры приютов для животных, ветеринары. Главная цель — не только популяризировать гуманное отношение к животным, но и помочь кошкам и собакам обрести дом.

«Очень важно формирование соответствующей культуры в обществе: собака — это прежде всего друг, это помощник, это даже твой персональный фитнес-тренер и доктор. Собаки из приюта — уникальные: они более выносливы, умны, меньше болеют. Эту информацию надо правильно подать и показать», — пояснила суть акции директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова, посетившая центр помощи бездомным животным «Переправа» в Сургуте.