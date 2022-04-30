Луганск, 30 апреля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 30 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20.00 с направления населенный пункт Горское по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (10 снарядов)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации в течение дня уничтожили 17 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.