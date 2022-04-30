Москва, , 20:34 — REGNUM В ходе специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили около 1,2 тыс. единиц полевой артиллерии и минометов. Об этом 30 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе брифинга в министерстве сообщили данные об уничтоженной украинской технике за время спецоперации. По данным МО РФ, ликвидировано 143 самолёта, 112 вертолётов, 660 БПЛА, 279 ЗРК, 2678 танков и другой бронетехники.

Кроме того, удары российских войск уничтожили 308 установок РЗСО, 1196 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также более 2,5 тыс. единиц специальной военной автотехники.