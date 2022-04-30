Братислава, , 20:41 — REGNUM Словакия договорилась с Польшей о бесплатной охране своего воздушного пространства до 2024 года. Стороны заключили предварительное соглашение, сообщает братиславская газета Pravda.

Истребитель МиГ-29 Coert van Breda

Журналисты издания отмечают, что Словакия будет оплачивать польским лётчикам только авиатопливо, которое те израсходуют в ходе полёта по территории страны.

При этом в Братиславе рассматривают возможность передачи Киеву сверхзвуковых истребителей МиГ-29, так как безопасность воздушного пространства страны будут охранять ВВС Польши.

В 2024 году Словакия должна будет получить купленные ранее американские истребители F-16.