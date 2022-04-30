30 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 21:22 — REGNUM Ключевой посыл Центробанка, предопределивший решение о снижении размера ключевой ставки до 14%, прозвучал с первых слов его главы Эльвиры Набиуллиной, заявившей после заседания совета директоров о том, что риски для финансовой стабильности купированы, собственно, для чего некогда и принималось решение о ставке 20%, с начала апреля эти риски перестали нарастать, а значит, появилась возможность снять с ключевой ставки ту самую надбавку, которая была необходима для купирования этих рисков, при этом инфляционные тенденции позволили смягчить политику. Снижение ключевой ставки, как сказала Набиуллина, будет способствовать структурной перестройке экономики, не создавая при этом проинфляционных рисков. Тем не менее, как и в прежних своих выступлениях за последнее время, глава Центробанка снова напомнила — «мы находимся в зоне колоссальной неопределённости».

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Фокус с борьбы с инфляцией у финансовых властей сместился, отметил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, мнение которого приводит издание «Банки ру». В приоритете у Банка России — поддержка отечественной экономики, которая скатывается в рецессию, говорит Прокудин, ссылаясь на прогноз Центробанка по снижению ВВП. Понижение ключевой ставки означает, что продолжится тенденция снижения ставки по депозитам, отметил, как пишет «Московский Комсомолец», профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Но в то же время, сказал он, упадут проценты и по кредитам и они станут доступнее. Чрезмерным стимулированием с помощью денежно-кредитной политики, как сказал изданию Forbes директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой, ЦБ сейчас мало поможет экономике. Полевой обращает внимание на пресс-релиз регулятора рынка, подчеркивая, что по базовому прогнозу ЦБ, в 2022 году ВВП сократится на 8-10%, импорт будет снижаться сильнее, чем экспорт — на 32,5-36,5% против 17-21%, падение экономики в основном будет связано с факторами на стороне предложения. В общем, резюмирует эксперт, если бы ЦБ снизил ставку до 10% или более низких значений в попытке стимулировать экономику, то количество доступных товаров не увеличилось бы, так как дефицит — со стороны предложения! Бизнес не увеличил бы производство за счет дешевых денег, потому что на рынке дефицит сырья, оборудования, квалифицированных кадров, зато дополнительный спрос простимулировал бы и без того высокую инфляцию, говорит Полевой. По его мнению, сейчас ключевую роль в восстановлении экономики будет играть бюджетная политика. Между тем, по его словам, дополнительные расходы бюджета тоже несут инфляционные риски.

«Финансирование дефицита бюджета из ФНБ и остатков на счетах — это источник инфляционных рисков. Пока не прояснятся параметры бюджета и стимулирующие меры, ЦБ предпочитает действовать более аккуратно», — приводит Forbes слова Полевого.

«В целом, если мы увидим хотя бы минимальный рост объемов рынка кредитования, это уже хорошо, потому что текущая безумная неопределенность сдерживает рынок кредитования вне зависимости от ставки», — сказала этому же изданию экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец, подчеркнув также, что в первую очередь, бизнесу трудно брать кредит не потому, что его пугает ставка, а потому, что он не знает, в каких условиях будет находиться деловая активность.

Так что объем корпоративного кредитования будет падать, несмотря на дальнейшее смягчение, резюмировала Донец.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова полагает, что власти могут создать специальные условия для компаний, которые занимаются импортозамещением, субсидируя кредиты при существующих высоких ставках. Соглашается с ней главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, говоря, что льготные кредиты системообразующим предприятиям промышленности и торговли будут играть важную роль. Также, по его словам, важны программы льготной ипотеки. При этом кредитование по рыночным ставкам, по его мнению, будет замедляться.

Что касается национальной валюты, то значения ключевой ставки сейчас не играют в отношении неё ведущей роли, считают опрошенные «Банки. ру» эксперты. Главный фактор укрепления рубля, сказал главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко, это приток экспортной выручки. В последние два месяца этот приток, как отметил эксперт, составлял как минимум 1,7 млрд долларов в день. Объем экспорта российской нефти, по словам Луцко, остается значительным. Российская валюта — единственная в мире, за месяц укрепившаяся к доллару, подчеркивает он. Позитивным для рубля, по словам главного аналитика издания Богдана Зварича, будет низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров. Учитывая, что экспортеры обязаны продавать валютную выручку, говорит Зварич, инвесторы могут пересмотреть ориентиры по рублю в сторону снижения целей по доллару и евро. Между тем аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов ожидает, что понижение ставки всё-таки приведет к ослаблению рубля: новый курс российской валюты, по его оценке, может остановиться в диапазоне 80-85 рублей за доллар.

Напомним, в ожидании решения Банка России по размеру ключевой ставки на заседании 29 апреля агентство Интерфакс приводило данные опроса ассоциации ACI Russia, который показал, что участники финансового рынка в большинстве своем ожидали снижения ставки на 200 базисных пунктов (б. п.). То есть 68% респондентов ожидали снижения ставки до 15%. Тогда как 29% опрошенных полагали, что ставку снизят до 14% и лишь 3% — ждали ставку размером 16%.