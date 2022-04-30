Москва, 30 апреля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В течение дня авиация Воздушно-космических сил России уничтожила свыше 200 националистов. Об этом 30 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники», — заявили в министерстве в ходе брифинга.

Также удары авиации ВКС уничтожили два командных пункта ВСУ и девять опорных пунктов. Поражены пять складов боеприпасов и оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ударов ракетных войск Вооружённых сил России уничтожено 12 пунктов управления ВСУ.