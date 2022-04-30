Тюмень, 30 апреля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В Тюмени 1 мая 2022 года впервые пройдут мероприятия, посвящённые присвоению областной столице почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своём телеграм-канале.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Тюмень к 1 мая готова

«В этом году 1 мая мы впервые отметим в новом статусе. В этот день на площади 400-летия Тюмени начнет работу арт-пространство «Время Победы». На набережной Туры горожане могут посетить концерт, который дадут творческие коллективы. В 22 часа состоится праздничный салют», — поделился Руслан Кухарук.

В честь нового статуса города тюменские ветераны подобрали информацию о земляках, работавших в годы войны на тюменских предприятиях.

«Биографические справки о них составлялись на основе личных воспоминаний, со слов тех, кто их знал, на основе, которые хранятся в семье или на предприятиях. Информация легла в основу выставки, которую в областной столице откроют 1 мая в сквере Якова Неумоева», — отметил Руслан Кухарук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюмени присвоено звание города трудовой доблести 21 мая 2021 года.