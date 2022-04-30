Москва, 30 апреля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. В результате ударов ракетных войск Вооружённых сил России уничтожено 12 пунктов управления ВСУ. Об этом 30 апреля сообщили в Министерстве обороны в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения», — рассказали в Минобороны.

В министерстве также рассказали о работе авиации ВКС России. Течение дня российские лётчики поразили два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.