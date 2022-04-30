Москва, , 20:17 — REGNUM Украинский штурмовик Су-25 сбит в районе населенного пункта Червоный Яр в Херсонской области. Об этом 30 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Запуск ракеты ПВО Mil.ru

«Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 воздушных сил Украины», — сказал он.

По его словам, российскими средствами ПВО также над населенным пунктом Владимировка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие ВС РФ доставили 60 т гумпомощи в Изюм Харьковской области.