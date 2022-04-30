Москва, , 20:17 — REGNUM Два пункта управления вооружённых сил Украины уничтожены ударов авиации Воздушно-космических сил России. Об этом 30 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В министерстве рассказали, что оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня 30 апреля поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Кроме того, ликвидированы пять складов боеприпасов и оружия.

«В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники», — заявили в Минобороны РФ в ходе брифинга.