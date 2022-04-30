Салехард, , 20:12 — REGNUM Ямальский депутат Эдуард Яунгад поделился опытом региона в плане сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера на форуме Организации Объединённых Наций. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

На конкурсе национального костюма. Ямал Пресс-служба горадминистрации Салехарда

На Ямале проживает почти 50 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, из них 18 тысяч ведут кочевой и полукочевой образ жизни.

Эдуард Яунгад сообщил в ООН, что устойчивому развитию коренного населения Ямала способствуют 14 госпрограмм и 58 мер поддержки. Существует стандарт минимальной материальной обеспеченности: чум и комплектующие к нему, печи, брезент, сукно, рыболовные сети, медицинские аптечки и другое.

В 2021 году был введён на Ямале чумовой капитал. Молодые многодетные кочевники получают всё необходимое для установки традиционного жилья кочевников. Плюс ямальские тундровики получают ежемесячную выплату — кочевые. А также обеспечиваются спутниковыми телефонами и пакетами услуг связи.

На национальных языках издаются словари и учебники, проводятся олимпиады, проводятся творческие конкурсы для авторов, пишущих на родных языках. Чтобы не отделять детей кочевников от родителей, созданы кочевые начальные школы, где факультативно детей обучают выделке кожи и меха, ведению хозяйства в чуме.

«Культура народов Севера — общенациональное достояние России. Сохранение уникальных традиций лежит в основе региональной политики по защите прав и интересов коренных народов Ямала», — отметил ямальский депутат в своём выступлении в ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2022 год объявлен в стране Годом культурного наследия народов России.