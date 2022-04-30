Москва, 30 апреля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по преступлениям против мирных граждан в Донбассе. Об этом сообщает 30 апреля пресс-служба СК РФ.

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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

В совершении преступлений подозреваются военнослужащие второго парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины и 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Игорь Иванов, Дмитрий Герасименко и Виталий Сущенко.

По данным следствия, в период с 29.04.2022 по 30.04.2022 украинские военнослужащие, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, произвели массированный обстрел городов Донецкой Народной Республики. В результате погибли двое мирных жителей, ещё четверо получили ранения.