Санкт-Петербург, 30 апреля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Из Ленинградской области отправлен девятый конвой помощи мирным жителям Донбасса, в нем содержится около 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе детское питание и мука.

Отправка гуманитарного груза в Донбасс

Как сообщили 30 апреля в пресс-службе правительства Ленобласти, на следующей неделе в Донбасс из региона уйдёт целый железнодорожный вагон, который примет около 35 тонн гуманитарной помощи, прежде всего, продукты питания.

Ранее Ленинградская область отправила восемь конвоев гуманитарной помощи, общим весом более 80 тонн, с продуктами питания, теплой одеждой, бытовой химией.

Пункты сбора помощи для жителей Донбасса открыты во всех районах Ленинградской области на базе местных отделений партии «Единая Россия».