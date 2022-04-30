История вопроса

В этом разделе рассматриваются новости, содержащие в себе информацию о долгах за любой из видов энергоресурсов. В данном сюжете могут быть размещены новости, касающиеся долгов предприятий, задолженностей и отключения снабжения энергоресурсами стран и регионов, предприятий, населения, а также связанные с этим происшествия.