Тегеран, 30 апреля, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Иракская сторона в ближайшие дни начнет выплаты энергетического долга Ирану. Об этом 30 апреля заявил журналистам глава совместной ирано-иракской торговой палаты Яхья Але Эсхаг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«В соответствии с соглашением, достигнутым двумя странами, процесс выплаты долга Ирану будет запущен в ближайшие дни», — цитирует Але Яхсага агентство IRNA.

Госсектор Ирана должен получить от Ирака 1 млрд долларов США. Решается вопрос и о погашении задолженности перед частным сектором Ирана. Сумма долга составляет $9 млрд.

По словам главы торговой палаты, средства будут выплачены различными способами.